Mauricio Pochettino is ervan overtuigd dat hij ook volgend seizoen de trainer van Paris Saint-Germain is. De Argentijn wil zelf graag door bij de Franse kampioen, al weet hij ook dat zijn toekomst in handen ligt van de eigenaren van de Parijzenaars.

"Natuurlijk wil ik doorgaan, voor 100 procent. Dat zei ik eerder al en dat zeg ik nu weer", aldus Pochettino tegen het Spaanse Cope. "PSG is een club met ambitie. Het verlangen naar het winnen van de Champions League is enorm, daarom was de teleurstelling dit seizoen zo groot. Zulke uitdagingen motiveren iedere coach."

Pochettino veroverde dit jaar met PSG weliswaar de landstitel, maar het felbegeerde succes in de Champions League bleef wederom uit. De ploeg van Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé werd in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid. Het kostte sportief directeur Leonardo onlangs zijn baan.

Momenteel wordt ook volop gespeculeerd over een vertrek van Pochettino, die nog een jaar onder contract staat in het Parc des Princes. Zinédine Zidane zou de gedroomde trainer zijn van voorzitter Nasser Al Khelaifi, maar volgens Franse media heeft de voormalige trainer van Real Madrid een aanbod uit Parijs afgeslagen.

PSG slaagde er vorige week in om het aflopende contract van sterspeler Mbappé met drie jaar te verlengen. Pochettino werd daarvan een half uur voor de officiële bekendmaking op de hoogte gesteld door Al Khelaifi.

"We hebben als trainersstaf een geweldige relatie met Kylian", aldus Pochettino. "De club, de supporters en de Franse competitie gaan ervan profiteren dat hij blijft."