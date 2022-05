Liverpool-sterspeler Sadio Mané zal zaterdag na de finale van de Champions League tegen Real Madrid laten weten wat zijn toekomstplannen zijn. De Senegalees wordt in verband gebracht met een vertrek bij 'The Reds'.

"Ik ben nu volledig gefocust op de finale. Maar kom zaterdagavond bij me terug en ik zal het antwoord geven waar jullie naar vragen, zeker weten. Het is speciaal. Ik zal alles zeggen wat jullie willen horen", aldus Mané tegen de BBC.

De dertigjarige aanvaller staat nog maar een jaar onder contract bij Liverpool. Mocht hij niet langer op Anfield willen blijven, dan moet de Premier League-club hem komende zomer of anders in januari 2023 verkopen om nog een transfersom te ontvangen.

Volgens Engelse media zijn onder meer FC Barcelona en Bayern München geïnteresseerd in Mané, die daar verder niks over los wilde laten. "Het enige antwoord dat ik kan geven, is dat ik me heel goed voel. De finale is nu het allerbelangrijkste voor de fans en ik ga proberen die te winnen."

Mané werd in de zomer van 2016 overgenomen van Southampton en is sindsdien een van de belangrijkste spelers in de ploeg van Jürgen Klopp. De 86-voudig international won met Liverpool praktisch alles wat er te winnen valt: de Champions League, de landstitel, de FA Cup, de League Cup, de wereldbeker voor clubteams en de UEFA Super Cup.

Overigens is het niet alleen de vraag of Mané vertrekt. Ook sterspelers Mohamed Salah en Roberto Firmino staan nog maar een jaar onder contract. Salah noemde de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis een "gevoelige situatie".