Voor de tweede keer in deze play-offs moet AZ in de return een achterstand goedmaken, maar de Alkmaarders geven de hoop op het felbegeerde Conference League-ticket niet op. Jordy Clasie denkt ondanks de 2-1-nederlaag in Arnhem dat zijn ploeg er beter voor staat dan Vitesse.

"Niemand gaf Vitesse in de slotfase nog een kans. Er waren één of twee momenten in de tweede helft dat we niet scherp waren. We hadden de controle en voelden ons goed, terwijl ze bij Vitesse bijna allemaal omvielen. Vitesse heeft één ding en dat is Loïs Openda", zei Clasie na het duel in het GelreDome tegen ESPN.

De dertigjarige middenvelder had in de 59e minuut nog voor de gelijkmaker gezorgd, maar - zoals wel vaker de laatste tijd - ging het voor AZ mis in de slotfase. Openda kreeg vier minuten voor tijd de ruimte om uit te halen en klopte doelman Peter Vindahl Jensen met een schot in de linkerhoek.

"Het was natuurlijk een goed doelpunt, maar we stonden met z'n tienen rond het strafschopgebied. We hadden hem geen kans mogen geven om te schieten", baalde Clasie bij AZ TV. "Op basis van de tweede helft verdienden we veel meer, maar er is genoeg vertrouwen in de ploeg om dit recht te zetten."

Martins Indi: 'We moeten, er is geen andere optie'

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat AZ in de slotfase een treffer incasseert. De ploeg van trainer Pascal Jansen gaf deze maand ook tegen FC Utrecht (2-2), Ajax (2-2) en Sparta Rotterdam (1-1) na de 85e minuut nog een zeker lijkende overwinning uit handen. In de halve finales van de play-offs begon AZ met een nederlaag tegen sc Heerenveen, door twee doelpunten in de laatste minuten van de wedstrijd,

"Dat tweede tegendoelpunt was onnodig", concludeerde ook aanvoerder Bruno Martins Indi. "Je weet dat Openda bepaalde kwaliteiten heeft, dus we hadden veel korter op hem moeten zitten. We hebben er nog wel het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen. We moeten, er is geen andere optie."

De return tussen AZ en Vitesse staat zondag op het programma in het AFAS Stadion (aftrap 14.30 uur). De winnaar van het tweeluik verovert een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.