Mark van Bommel had al snel het gevoel dat hij in Royal Antwerp FC de juiste club had gevonden om zijn trainersloopbaan voort te zetten. De 45-jarige coach tekende donderdag een contract voor twee jaar bij de Belgische club van technisch directeur Marc Overmars.

"Het gevoel was vanaf de eerste gesprekken goed", zegt Van Bommel op de website van zijn nieuwe club. "Bij de familie Gheysens (de eigenaar, red.) en bij Marc Overmars."

"Ook de ambitie en de traditie van deze club spreken me aan. Dat geldt ook voor de sfeer in het stadion. Als speler zou het voor mij fantastisch zijn geweest om hier te voetballen."

Van Bommel is bij Royal Antwerp de opvolger van de ontslagen Brian Priske. Het is zijn eerste club sinds hij in oktober na dertien wedstrijden moest vertrekken bij VfL Wolfsburg.

'Ik ben er trots op dat ik hier ben'

De manier van spelen met Royal Antwerp staat hem al duidelijk voor ogen. "Ik probeer als trainer te spelen zoals ik dat zelf als voetballer deed", aldus Van Bommel. "Agressief, snel naar voren, veel goals maken en natuurlijk proberen er zo weinig mogelijk tegen te krijgen."

"Zo heeft iedere trainer zijn verhaal. Waar het om gaat, is dat we het straks op het veld laten zien. Maar ik ben er trots op dat ik hier ben. Samen met de fans willen we er iets moois van gaan maken."

Het ontslag van Priske en de aanstelling van Van Bommel waren de eerste grote beslissingen van Overmars sinds de oud-aanvaller in maart werd aangesteld als technisch directeur van Antwerp.

Overmars moest amper twee maanden geleden vertrekken bij Ajax, nadat de club van meerdere vrouwelijke werknemers meldingen had gekregen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken.