Vitesse heeft donderdag de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om Europees voetbal gewonnen. De ploeg van coach Thomas Letsch was dankzij een late goal met 2-1 te sterk voor AZ.

Thomas Buitink bracht Vitesse halverwege de eerste helft op voorsprong. Na een klein uur spelen zorgde Jordy Clasie op fraaie wijze voor de gelijkmaker van AZ.

De wedstrijd in Arnhem leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Loïs Openda de thuisploeg met een mooie treffer toch nog de winst.

De return in Alkmaar staat komende zondag op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

De doelpuntenmakers van Vitesse: Loïs Openda en Thomas Buitink. De doelpuntenmakers van Vitesse: Loïs Openda en Thomas Buitink. Foto: Pro Shots

Buitink zet Vitesse met volley op voorsprong

In het GelreDome kreeg AZ al na een kwartier een domper te verwerken. Fredrik Midtsjø kon niet verder door een bovenbeenblessure en werd vervangen door Tijjani Reijnders. Desondanks was Vangelis Pavlidis even later met een stiftje op de lat dicht bij de openingstreffer van de Alkmaarders.

Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Bij een snelle uitbraak van Vitesse volleerde Buitink de bal uit een voorzet van Openda in het doel. AZ ging vervolgens op zoek naar de 1-1 en was daar vlak voor rust dichtbij via Jesper Karlsson, die op de paal schoot.

De bezoekers bleven ook na rust op de gelijkmaker jagen en die kwam er na een klein uur spelen. Clasie nam de bal bij een afgeslagen corner in één keer op de schoen en zag zijn schot via een speler van Vitesse in het doel belanden.

In het vervolg creëerden beide ploegen amper nog kansen, waardoor het duel in een gelijkspel leek te eindigen. Vier minuten voor tijd bezorgde Openda zijn ploeg toch nog de winst. De Belg deed dat op prachtige wijze met een schot in de linkerhoek vanaf de rand van het zestienmetergebied.