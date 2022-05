De spelers van AS Roma zijn donderdag in de Italiaanse hoofdstad gehuldigd voor het winnen van de Conference League. De ploeg van trainer José Mourinho was woensdag in de finale nipt te sterk voor Feyenoord: 1-0.

De spelers van AS Roma werden in het centrum van Rome rondgereden in een open bus. De spelers van AS Roma werden in het centrum van Rome rondgereden in een open bus. Foto: Getty Images

Nicolò Zaniolo, hier met de beker in zijn handen, zorgde woensdag voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Nicolò Zaniolo, hier met de beker in zijn handen, zorgde woensdag voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: Reuters

Bij het Colosseum werden de spelers opgewacht door duizenden fans. Bij het Colosseum werden de spelers opgewacht door duizenden fans. Foto: Reuters

Naar verluidt waren er tienduizenden mensen in het centrum van Rome aan het feestvieren. Naar verluidt waren er tienduizenden mensen in het centrum van Rome aan het feestvieren. Foto: AP