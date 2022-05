Play-offs

LIVE:

Vitesse-AZ 1-0

Bijzonderheden:

Winnaar plaatst zich voor tweede voorronde Conference League

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van de heenwedstrijd tussen Vitesse en AZ in de play-offs om Europees voetbal.