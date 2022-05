Ligue 1-voorzitter Vincent Labrune heeft donderdag in een brief zijn ongenoegen geuit over de beschuldigingen van La Liga-baas Javier Tebas aan het adres van Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain. Volgens Tebas zou de contractverlenging van de Franse sterspeler niet binnen de regels zijn.

"Het feit dat u publiekelijk en herhaaldelijk dit standpunt inneemt tegen de Ligue 1 en dat u denigrerend doet over onze competitie en onze clubs, is onacceptabel en bovendien volledig onjuist", richt Labrune zich tot La Liga-voorzitter Tebas.

De Spaanse bestuurder plaatste eerder deze week vraagtekens bij de contractverlenging van Mbappé, die lange tijd op weg leek naar Real Madrid. Dat deed hij openlijk op Twitter en bovendien wilde hij onder meer bij de UEFA een klacht indienen tegen Paris Saint-Germain.

"Het is schandalig dat een club als PSG, die vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed en in de afgelopen jaren een verlies van 700 miljoen euro heeft opgebouwd, hier toestemming voor krijgt", schreef de organisatie van de Spaanse competitie in een verklaring.

Labrune noemt de beschuldigingen onacceptabel. "Momenteel zijn je respectloze opmerkingen gericht op Mbappé, een van de beste spelers ter wereld. Hij is ondanks een soortgelijk aanbod simpelweg niet naar jouw competitie gegaan."

Vincent Labrune (links) is de voorzitter van de Franse voetbalbond. Vincent Labrune (links) is de voorzitter van de Franse voetbalbond. Foto: Getty Images

Labrune bekritiseert Real Madrid en Barcelona

In de brief trekt Labrune op zijn beurt de financiële staat van Real Madrid en FC Barcelona in twijfel. "Real Madrid heeft momenteel twee van de best betaalde spelers in het wereldvoetbal op de bank zitten", doelt hij vermoedelijk op Eden Hazard en Gareth Bale.

"En Barcelona heeft naar verluidt een schuld van 1,5 miljard euro en dit ondanks het oordeel van het Europese Hof van Justitie dat Real Madrid en Barcelona profiteerden van illegale staatssteun", sneert Labrune naar Tebas, die bij de UEFA ook de vertegenwoordiger van de Europese competities is.

"De uitspraken van Tebas zijn niet alleen tegenstrijdig, maar ook volkomen ongepast. Vooral in de functie als president van de Europese competities, waar ook de Ligue 1 onder valt."

De 23-jarige Mbappé gaat bij PSG naar verluidt jaarlijks zo'n 50 miljoen euro verdienen en ontvangt een tekenbonus van zo'n 130 miljoen euro. Bovendien meldden Franse media dat hij betrokken zou worden bij belangrijke besluiten, maar dat ontkende de spits stellig.