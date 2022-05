Real Madrid mag zich voor het vierde jaar op rij de waardevolste voetbalclub van Europa noemen. Ajax steeg van de 21e naar de 19e plaats in het jaarlijkse rapport van Football Benchmark, dat op basis van tal van gegevens de waarde van clubs berekent.

Real Madrid vertegenwoordigt een waarde van bijna 3,2 miljard euro. De Spaanse club zag zijn waarde in vergelijking met vorig jaar met 275 miljoen euro toenemen.

Met een waarde van 2,88 miljard euro klom Manchester United, de nieuwe club van trainer Erik ten Hag, ten koste van FC Barcelona naar de tweede plek.

Nummer drie Barcelona is de enige club in de top zeventien van de ranglijst die zijn waarde zag afnemen. Die daalde met 55 miljoen naar 2,81 miljard euro. De Catalanen hebben financiële problemen en beleefden in sportief opzicht een teleurstellend seizoen.

Manchester United pakte ook geen prijzen en greep zelfs naast een ticket voor de Champions League. Toch werd de Engelse club 222 miljoen euro meer waard.

De waarde van Ajax steeg volgens Football Benchmark met 55 miljoen naar 473 miljoen euro. De Nederlandse kampioen passeerde Olympique Lyon en Everton op de lijst.

Top tien waardevolste voetbalclubs 1. Real Madrid: 3,184 miljard euro

2. Manchester United: 2,883 miljard euro

3. FC Barcelona: 2,814 miljard euro

4. Bayern München: 2,749 miljard euro

5. Liverpool: 2,556 miljard euro

6. Manchester City: 2,482 miljard euro

7. Chelsea: 2,179 miljard euro

8. Paris Saint-Germain: 2,132 miljard euro

9. Tottenham Hotspur: 1,912 miljard euro

10. Juventus: 1,597 miljard euro

Vijf clubs uit Premier League in top tien

In de top tien van de ranglijst staan vijf clubs uit de Premier League: Manchester United (tweede), Liverpool (vijfde), Manchester City (zesde), Chelsea (zevende) en Tottenham Hotspur (negende).

Chelsea is volgens de onderzoekers van Football Benchmark 2,18 miljard euro waard. De club uit Londen wordt binnenkort voor een bedrag van bijna 3 miljard euro verkocht aan een consortium van de Amerikaan Todd Boehly.

Ajax, het Turkse Galatasaray (27e) en Benfica (28e) en FC Porto (29e) uit Portugal zijn de enige clubs van buiten de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) die in de top dertig staan.

In het rapport van vorig jaar stelde Football Benchmark dat de waarde van de clubs als gevolg van de coronacrisis met gemiddeld 15 procent was afgenomen. Nu kwamen de onderzoekers uit op een gemiddelde stijging van 10 procent, vooral doordat de clubs het grootste deel van dit seizoen weer supporters konden ontvangen in hun stadions.