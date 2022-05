Mark van Bommel heeft donderdag een contract voor twee seizoenen getekend bij Royal Antwerp FC. De 45-jarige trainer is bij de Belgische club van technisch directeur Marc Overmars de opvolger van Brian Priske.

Van Bommel neemt twee Nederlandse assistenten mee naar Antwerpen: Andries Ulderink en John Stegeman. De 52-jarige Ulderink was afgelopen seizoen assistent-trainer bij FC Twente en Stegeman (45) was in Nederland hoofdcoach bij Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle.

"De komende weken wordt de tijd genomen om de sportieve staf verder in te vullen en uit te bouwen", meldt Antwerp in een verklaring. "Mark van Bommel en zijn staf worden op maandag 20 juni aan de pers voorgesteld bij de eerste training voor het nieuwe seizoen."

Van Bommel, die begin deze eeuw samen met Overmars bij Oranje speelde, zat zonder club sinds hij in oktober na dertien duels weg moest bij VfL Wolfsburg. De oud-middenvelder was daarvoor anderhalf jaar hoofdtrainer bij PSV, waar hij ook ontslagen werd.

Eerste grote beslissingen van Overmars

Antwerp nam afgelopen maandag afscheid van Priske. De Deen leidde de landskampioen van 1929, 1931, 1944 en 1957 in zijn enige seizoen bij 'The Great Old' naar de vierde plaats in de Jupiler Pro League. Dat was in de ogen van Overmars en de steenrijke en zeer ambitieuze clubeigenaar Paul Gheysens niet goed genoeg.

Het ontslag van Priske en de aanstelling van Van Bommel zijn de eerste grote beslissingen van Overmars sinds de oud-aanvaller in maart werd aangesteld als technisch directeur van Antwerp.

De 49-jarige Overmars moest amper twee maanden geleden vertrekken bij Ajax, nadat de club van meerdere vrouwelijke werknemers meldingen had gekregen over het grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken.