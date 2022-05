Zlatan Ibrahimovic heeft donderdag van zich laten horen na zijn knieoperatie van een dag eerder. De markante Zweed van AC Milan zegt dat hij in de afgelopen maanden door een helse periode is gegaan, met als doel om zijn ploeg kampioen te maken.

Ibrahimovic kreeg bij de operatie in Lyon een nieuwe voorste kruisband in zijn linkerknie. De veertigjarige spits moet zeven tot acht maanden revalideren. Dat houdt in dat hij een groot deel van volgend seizoen mist, mits hij doorgaat. Zijn contract bij Milan loopt af.

"In de afgelopen zes maanden had ik een gezwollen knie, heb ik maar tien keer met de ploeg kunnen trainen, heb ik meer dan twintig injecties gehad, heb ik iedere week vocht uit mijn knie moeten laten halen, heb ik elke dag pijnstillers genomen en heb ik amper geslapen van de pijn", schrijft Ibrahimovic op Instagram.

"Ik heb op en naast het veld nog nooit zo geleden. Ik maakte het onmogelijke mogelijk. In mijn hoofd had ik maar één doel: mijn teamgenoten en mijn coach kampioen van Italië maken, omdat ik ze dat beloofd had. Nu heb ik een nieuwe kruisband en kan ik weer een trofee aan mijn prijzenkast toevoegen."

31 Enthousiaste Ibrahimovic slaat barst in voorruit teambus Milan

Ibrahimovic speelde 23 wedstrijden

Als gevolg van zijn knieproblemen én een achillespeesblessure kwam Ibrahimovic dit seizoen tot slechts 23 wedstrijden voor Milan, waarin hij acht doelpunten maakte. Hij raakte zijn basisplaats kwijt onder coach Stefano Pioli.

Een jaar geleden liet de oud-speler van onder meer Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy zich ook al aan zijn knie opereren. Toen werd er nog geen nieuwe kruisband geplaatst. De ingreep kostte hem het EK.

Mede dankzij de inbreng van Ibrahimovic kroonde Milan zich afgelopen weekend voor het eerst sinds 2011 tot kampioen van Italië. Een 0-3-zege op Sassuolo volstond op de slotdag van de Serie A ruimschoots voor de eerste titel in elf jaar. Ibrahimovic was invaller tijdens de kampioenswedstrijd.