De Nederlandse kranten concluderen daags na de nederlaag van Feyenoord in de Conference League-finale tegen AS Roma dat de Rotterdammers tactisch niet waren opgewassen tegen coach José Mourinho. Toch is er waardering voor de Europese prestaties. In de Italiaanse media krijgt Mourinho alle lof.

"De finale in Tirana als het ultieme momentum van het seizoen bleek verlammend te werken. Behoudens een flitsende eerste vijf minuten en twintig minuten direct na rust lukte het de equipe maar niet om de schroom van zich af te gooien. Het volste vertrouwen in wat Feyenoord het hele seizoen had gedaan ontbrak bij de ploeg", schrijft De Telegraaf donderdag.

De krant ziet wel volop perspectief voor het team van trainer Arne Slot. "Feyenoord heeft zichzelf beloond met eeuwige herinneringen. Weliswaar zonder prijs, maar het smaakt naar meer. Laat dit het startpunt zijn om wel een hoofdprijs te pakken komend seizoen."

Ook het AD concludeert dat Feyenoord geen antwoord had op het spel van Roma. "De finale werd geen passend sluitstuk. Het was beuken op een Romeinse muur die maar niet wilde omvallen in het snikhete Tirana", schrijft het dagblad.

"Arne Slot moet zich halverwege de finale even Louis van Gaal of Peter Bosz hebben gevoeld. De wedstrijd van het slot halen in een eindstrijd tegen een ploeg van José Mourinho, dat bleek al zo vaak een onmogelijke opgave."

'Er is nieuwe trots en sympathie rond Feyenoord'

Volgens de Volkskrant ligt de 1-0-nederlaag niet alleen aan tactiek. "Feyenoord heeft spelers met veel potentie, zoals Malacia, Geertruida en Sinisterra, maar ook veel middelmaat. Het maakte te veel individuele fouten en kon geen langdurige storm richting het Roma-doel creëren."

Ondanks de pijnlijke nederlaag in Tirana is er in de kranten waardering voor de prestaties van Feyenoord in Europa. "Een Europese finale verliezen is zuur, maar Feyenoord mag zich snel troosten met de wetenschap dat het Europees ver boven verwachting heeft gepresteerd", meldt Trouw.

"De lange reis door Europa langs negen stations veranderde de sfeer rond de club radicaal; van cynisme en somberheid vorig jaar naar nieuwe trots bij de grote aanhang en sympathie in de rest van het land."

'Mourinho kan van een matige ploeg een koningin maken'

In Italië wordt ook geconcludeerd dat de finale niet van het allerhoogste niveau was, maar erg lang wordt daar niet bij stilgestaan. "De Conference League heeft niet de allure van de Champions League, dat weten we. Maar het is voor zowel Italië, AS Roma als de stad Rome heel belangrijk", meldt La Gazzetta dello Sport, dat het succes belangrijk voor het Italiaanse voetbal noemt.

"Helaas gaat Italië niet naar het WK en alleen God weet hoeveel pijn dat ons doet, maar het winnen van deze beker laat zien dat het geen toeval was dat we vorig jaar Europees kampioen werden. Ons voetbal is weer succesvol, zelfs met een club in Europa."

La Repubblica geeft Mourinho alle eer. "Er was maar één man die dit kon bereiken. Hij kan van een middelmatige ploeg een koningin maken. Het kostte Mourinho een jaar om Roma na veertien jaar weer aan een prijs te helpen en Europees weer op de kaart te zetten."

Ook Corriere della Sera prijst Mourinho. "Dit is een succes voor de toekomst. Er begint een bepaalde volwassenheid in de ploeg te komen. Onder de ontembare en soms buitensporige Mourinho speelt Roma niet veel beter dan een jaar geleden, maar is de ploeg wel veel meer een collectief."