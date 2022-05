Rick Karsdorp kon er maar moeilijk aan wennen dat hij woensdagavond met AS Roma tegenover Feyenoord stond in de finale van de Conference League. Het was voor de rechtsback de eerste keer dat hij de club trof waar hij groot werd.

Karsdorp en zijn ploeggenoten van Roma bleken onder leiding van coach José Mourinho sterker en wonnen de finale in Tirana met 1-0. Het enige doelpunt viel in de eerste helft en werd gemaakt door Nicolò Zaniolo.

"Het was de eerste keer dat ik tegen mijn oude ploeg speelde en dat was heel raar. Tijdens de wedstrijden viel het op zich mee, maar vooraf is het vreemd. Ik kreeg berichten van vrienden en familie", vertelde Karsdorp na de finale aan ESPN.

De verdediger merkte dat hij fysiek niet helemaal zichzelf was. "Ik kreeg kramp na zestig minuten, heel vreemd. Op een gegeven moment had ik last van mijn lies, ik denk doordat ik te lang met kramp in mijn kuiten doorliep. Het was een van mijn slechtste wedstrijden, maar dat interesseert me helemaal niks."

'We hebben het dichtgegooid'

De 27-jarige Karsdorp kreeg mee dat in de aanloop naar de Conference League-finale vooral door de Nederlandse media werd ingezoomd op de tactiek van het Roma van Mourinho. Hij zag dat het tactische plan werkte.

"Ik las al van alles: 'Roma gaat 1-0 maken en het daarna dichtgooien.' En dat hebben we gedaan", zei hij. "Ik vond Feyenoord heel goed, maar uiteindelijk hebben we gewonnen. In de tweede helft was het tegenhouden en dat hebben we gedaan."

De drievoudig international van het Nederlands elftal pakte zijn derde hoofdprijs. Eerder veroverde hij met Feyenoord in 2016 de KNVB-beker en werd hij in 2017 kampioen met de Rotterdammers.