José Mourinho barstte in tranen uit nadat hij woensdag met AS Roma ten koste van Feyenoord de Conference League had gewonnen. Voor de Italiaanse subtopper is het de eerste Europese hoofdprijs in de geschiedenis.

"Dit was geen werk vanavond, maar geschiedenis", zei een zichtbaar geëmotioneerde Mourinho na afloop tegen Sky Italia. "We moesten geschiedenis schrijven en hebben dat gedaan. Ik weet zeker dat ik bij deze club blijf, ik heb daar geen twijfels over."

AS Roma besliste de finale tegen Feyenoord dankzij een doelpunt van Nicolò Zaniolo. De nummer zes van de Italiaanse Serie A kwam na rust goed weg doordat Feyenoord twee keer de paal raakte, maar bleef overeind.

"Er gaan nu zoveel dingen door mijn hoofd", zei Mourinho. "Zoveel dingen op hetzelfde moment. Ik zit nu elf maanden bij Roma. Ik heb me bij mijn komst gerealiseerd wat deze club voor de mensen betekent. Ze hebben hier heel lang op moeten wachten."

Voor Mourinho is het zijn 26e prijs in totaal en zijn vijfde Europese hoofdprijs. Met FC Porto won hij de UEFA Cup (2003) en de Champions League (2004), met Internazionale de Champions League (2010) en met Manchester United de Europa League (2017).

Net toen Mourinho op zijn persconferentie wilde vertellen wat het winnen van de Conference League voor hem betekende, kwamen de spelers de perszaal binnen en spoten de Portugees onder met blikjes bier. Mourinho zong en sprong vervolgens met de spelers mee en verliet daarop de persconferentie.

De persconferentie van José Mourinho werd onderbroken door feestvierende spelers. De persconferentie van José Mourinho werd onderbroken door feestvierende spelers. Foto: Getty Images

Mourinho vol lof over Feyenoord

Even daarvoor had Mourinho Feyenoord nog complimenten gegeven voor het vertoonde spel in de finale. "We hebben het moeilijk gehad in de tweede helft", zei hij. "Feyenoord speelde goed en bracht ons in de problemen."

"Ze hebben de tweede helft op een andere manier gespeeld en dwongen ons om het anders te doen. Ik wil Feyenoord feliciteren. Ze hebben dit seizoen meer dan vijftig wedstrijden gespeeld en hebben vanaf de eerste wedstrijd goed gespeeld, met vooral een schitterende halve finale. Net als wij hebben ze een goed team. Ze hebben dit nieuwe toernooi naam gegeven."

Mourinho baalde vooral dat hij zijn spelers niet vrijaf kon geven nu het seizoen met AS Roma erop zit. "Het is jammer dat ze nu wedstrijden voor hun land moeten gaan spelen. Ze zouden nu gelijk naar het strand moeten gaan. Ik ga wel lekker op vakantie en op het strand lang genieten van alles wat we hier hebben meegemaakt."