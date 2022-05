Cyriel Dessers ziet het verschil in medogenloosheid als een van de redenen voor het verlies van Feyenoord in de Conference League-finale tegen AS Roma (1-0). De Conference League-topscorer kon mede door de stugge defensie van de Romeinen geen hoofdrol voor zich opeisen.

"Zij zijn meedogenloos. Zelfs als de bal niet in de buurt is, komen ze met ellebogen, krabben en trekken ze. Alles is geoorloofd", zei een teleurgestelde Dessers, die het in het Air Albania stadion felle duels met de verdedigers van AS Roma uitvocht.

"Ik stond steeds tegen drie verdedigers en als ik één duel won, dan was de volgende er alweer", vervolgde Dessers bij ESPN. "Ze waren bovendien allemaal nog een stuk groter. Chris Smalling is niet voor niets man van de wedstrijd geworden. Vooral hij heeft het me heel moeilijk gemaakt vandaag."

Dessers en Feyenoord kregen vooral na rust kansen op de gelijkmaker, maar kwamen niet tot scoren in Tirana. AS Roma was daartegenover uiterst efficiënt door de eerste kans via Nicolò Zaniolo direct te benutten.

"Zij komen er één keer doorheen en dan is het gelijk raak. De manier waarop het gebeurt doet misschien wel extra pijn", vervolgde Dessers. "Misschien is dat op dit moment het verschil tussen het huidige Feyenoord en het AS Roma van José Mourinho."

385 Bekijk de samenvatting van AS Roma-Feyenoord (1-0)

Dessers komende dagen in gesprek met Feyenoord

Hoewel Dessers geen hoofdrol voor zich op kon eisen tegen AS Roma, is hij met tien goals topscorer van de Conference League. De Belgische Nigeriaan troefde in dat klassement AS Roma-spits Tammy Abraham af, maar geeft daar op dit moment nog weinig om.

"De trots zal wel komen, want we speelden met het team ook een geweldig affiche: een Europese finale tegen AS Roma", aldus Dessers. "Dat besef zal tijdens of na de vakantie wel komen, maar op dit moment overheerst de teleurstelling."

Mede door het aandeel van Dessers in het Conference League-succes van Feyenoord nemen de geruchten over een langer verblijf in Rotterdam toe. Hij wordt dit seizoen gehuurd van KRC Genk, maar kan definitief worden ingelijfd als Feyenoord 4 miljoen euro betaald en met Dessers een akkoord bereikt.

Technisch directeur Frank Arnesen gaf na afloop van de finale toe dat Feyenoord de 4 miljoen euro wil betalen, maar kon nog niet zeggen of een akkoord aanstaande is. "Dat heeft hij juist gezegd", zei Dessers. "Komende dagen praten we verder, maar het zal telefonisch zijn. Ik reis namelijk gelijk door naar de Verenigde Staten om met Nigeria te spelen."