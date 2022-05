Arne Slot baalt enorm van de verloren Conference League-finale tegen AS Roma en vindt het nog te vroeg om met trots terug te kijken op de Europese campagne van Feyenoord. De Rotterdammers gingen woensdag in Tirana met 1-0 onderuit.

"Of ik al trots kan zijn? Nee, dat komt misschien als ik in de komende dagen terugkijk", zei Slot voor de camera van ESPN.

"Ik voel nu alleen teleurstelling. Het was een mooi seizoen. We hebben elke dat met plezier op het trainingsveld gestaan, maar het gaat om het winnen van een prijs. En dat is niet gelukt."

Slot benadrukte dat zijn spelers er wel alles aan gedaan hebben in de eindstrijd, al leidde dat voor rust niet tot een kans. Roma kreeg in de eerste helft wel een mogelijkheid en via Nicolò Zaniolo was het ook meteen raak. "Een kans, een goal. Dat is een kwaliteit van Italiaanse ploegen en zeker ook van de ploegen van José Mourinho. En daarna liepen wij achter de feiten aan voor rust."

75 Zaniolo zet AS Roma op 1-0 in finale tegen Feyenoord

'We hebben wat leuke kansjes gehad'

In de tweede helft speelde Feyenoord beter en was gelijkmaker dichtbij. Gernot Trauner kopte vlak na rust op de paal en Tyrell Malacia schoot op de kruising.

"We hebben wel wat leuke kansjes gehad", besefte Slot. "Het was niet kans op kans, maar dat is ook niet gebruikelijk op dit niveau."

In de slotfase kreeg Brian Linssen ook nog een grote kans. Hij was een van de vele aanvallers die Slot in de slotfase in het veld bracht en zelfs doelman Justin Bijlow ging nog mee naar voren. "We hebben er alles aan gedaan. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Hopelijk hoeft Feyenoord niet weer zolang te wachten op een Europese finale."