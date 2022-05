Arne Slot baalt enorm van de verloren Conference League-finale tegen AS Roma. De coach van Feyenoord vindt het nog te vroeg om met trots terug te kijken op de Europese campagne van de club, die woensdag met 1-0 verloor in Tirana.

"Op dit moment ben ik niet trots", zei Slot na afloop van het duel op zijn persconferentie in het Air Albania Stadium. "Als je op vakantie bent en terugkijkt, denk ik dat we het goed gedaan hebben. Op een avond als deze is trots niet het eerste gevoel dat ik heb."

"Dat is enorme teleurstelling, omdat de jongens er alles aan gedaan hebben om de wedstrijd te winnen. Voor de supporters wil je de beker terugbrengen naar Rotterdam. Dat is niet gelukt. Dan is er een grote teleurstelling."

Toch bedankte Slot na afloop van het duel zijn spelers in de kleedkamer. "Alles wat ik zou zeggen, kon hun teleurstelling niet wegnemen. Namens mezelf en de staf heb ik ze bedankt, omdat het een voorrecht om een jaar lang met ze gewerkt hebben. Ik kan me niet één dag herinneren dat ze zonder plezier op het veld gestaan hebben."

75 Zaniolo zet AS Roma op 1-0 in finale tegen Feyenoord

'Niet prettig om achter te komen tegen Mourinho'

Slot zag dat Feyenoord in de eerste helft niet in zijn spel kwam en amper kansen afdwong. Bij de eerste de beste poging van AS Roma was het wel raak: Nicolò Zaniolo profiteerde van een inschattingsfout van Gernot Trauner en bezorgde de ploeg van José Mourinho de beker.

"Het is niet prettig om in een finale achter te komen, zeker niet tegen een Italiaanse ploeg en zeker ook niet tegen Mourinho. We hebben dit seizoen vaak aangetoond dat als we achter staan, we ook in staat zijn om ons terug te knokken."

Slot vond de matige eerste helft van Feyenoord vooral te wijten aan verkeerde keuzes van zijn spelers aan de bal. "Er was veel meer ruimte dan ze in het veld voelden. We bleven alleen veel te veel aan één kant en we zochten veel te veel de oplossingen in het midden. Toen liepen we vast, omdat daar hun beste verdedigers lopen."

Na de rust was Feyenoord dicht bij de gelijkmaker, maar pogingen van Trauner en Tyrell Malacia eindigen op de paal en in de slotfase miste Bryan Linssen nog een grote kans. "We hebben de kansen gehad. Geen tientallen, maar die creëer je ook niet in een finale. Het is ons alleen niet gelukt om te scoren."