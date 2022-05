Feyenoord-doelman Justin Bijlow baalt enorm na de verloren Conference League-finale woensdag in Tirana tegen AS Roma. De Rotterdammers kregen na rust een aantal goede kansen, maar de Italianen wonnen met 1-0.

"Het is verschrikkelijk dat we die cup niet mee naar Rotterdam kunnen nemen", reageerde Bijlow voor de camera van ESPN. "Dit is echt vreselijk balen."

Met de verloren finale kwam er voor Feyenoord een bitter einde aan een geweldig Europees seizoen. De club stond voor het eerst in twintig jaar in een Europese finale. "We kunnen niet anders dan trots zijn op dit team, al hadden we hier heel graag gewonnen", beseft Bijlow, die na ruim twee maanden blessureleed net op tijd fit was voor de eindstrijd tegen Roma.

"Natuurlijk was het fijn om weer te kunnen spelen, maar ik had hier liever met een ander gevoel gestaan."

'Hadden Feyenoord graag weer op de kaart gezet'

Pijnlijk voor Feyenoord was dat het voor rust niets creëerde tegen Roma, terwijl de Italianen bij de enige kans in de eerste helft meteen scoorden. Nicolò Zaniolo maakte de 1-0.

In de tweede helft speelde Feyenoord veel beter. Gernot Trauner kopte vlak na rust op de paal en Tyrell Malacia schoot op de kruising, waarna invaller Brian Linssen in de slotfase een grote kans miste.

Bijlow: "We kwamen in de tweede helft veel beter uit de startblokken. Dan zie je dat Roma ook moeite heeft met ons. We hadden Feyenoord graag weer op de kaart gezet. Helaas is dat niet zo gegaan."