Justin Bijlow stond na de nipt verloren finale van de Conference League tegen AS Roma (0-1) zwaar aangeslagen voor de camera. "Het is vreselijk dat we die cup niet mee naar huis nemen", reageerde hij bij ESPN. "Dit is echt vreselijk balen."

Met de verloren finale kwam er voor Feyenoord een bitter einde aan een geweldig Europees seizoen. De club stond voor het eerst in twintig jaar in een Europese finale. "We kunnen niet anders dan trots zijn op dit team, al hadden we hier heel graag gewonnen."

Feyenoord ging na een fletse eerste helft met een 1-0-achterstand rusten. Aan het begin van de tweede helft was de gelijkmaker dichtbij, maar tot twee keer toe stond de paal een doelpunt in de weg.

"We kwamen in de tweede helft veel beter uit de startblokken. Dan zie je dat Roma ook moeite heeft met ons", vond Bijlow. "We hadden Feyenoord graag weer op de kaart gezet. Helaas is dat niet zo gegaan."

Bijlow kon maar net op tijd klaargestoomd worden voor de finale. De keeper miste het slot van het Eredivisie-seizoen door een blessure. "Natuurlijk was het fijn om weer te kunnen spelen, maar ik had hier liever met een ander gevoel gestaan."