Feyenoord-doelman Justin Bijlow baalt dat AS Roma op de verwachte manier heeft kunnen toeslaan in de finale van de Conference League. Roma scoorde bij de eerste de beste mogelijkheid in de eerste helft, waarin Feyenoord een povere indruk maakte.

"Wij konden de bal in de eerste helft rondspelen, opendraaien en de bal neerleggen, maar dan komen zij juist in hun kracht", zei Bijlow na afloop op de persconferentie. "We gaven in de eerste helft ook niet zo veel druk als in de tweede helft. Ze konden steeds van kant wisselen en opendraaien, dan zijn ze gevaarlijk met de lopende mensen."

Uit zo'n uitbraak sloeg het AS Roma van José Mourinho na ruim een half uur spelen genadeloos toe. Gernot Trauner schatte een hoge pass van Gianluca Mancini verkeerd in, waarna Nicolò Zaniolo de bal op fraaie wijze achter Bijlow werkte.

Feyenoord domineerde na rust en was twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar Trauner en Tyrell Malacia raakten allebei de paal. "We gingen in de tweede helft hoger druk zetten", zag Bijlow. "Toen hadden we meer kansen en meer balbezit."

"Ze kwamen niet tot voetballen en peerden de ballen naar voren. Het is jammer dat we niet zo begonnen. Dan hadden we meer kansen gehad om de wedstrijd te winnen. Je weet dat als Roma scoort, ze het lam leggen."

'Niet verwacht dat ik zou spelen'

Met de verloren finale kwam er voor Feyenoord een bitter einde aan een geweldig Europees seizoen. De club stond voor het eerst in twintig jaar in een Europese finale. "We hebben dit seizoen een fantastische campagne meegemaakt", aldus Bijlow. "We hebben Rotterdam en Feyenoord op de kaart gezet."

Voor Bijlow was het lang de vraag of hij überhaupt de finale zou kunnen keepen. De doelman moest zich in maart laten opereren aan zijn voet en kwam sindsdien niet meer in actie. Pas de afgelopen dagen werd duidelijk dat hij fit genoeg was om te kunnen spelen.

"Ik had twee maanden geleden niet verwacht dat ik zou spelen", zei Bijlow. "Ik heb alles op alles gezet om deze wedstrijd te kunnen halen en dat is gelukt. Ik heb volop genoten van de wedstrijd, maar daar heb je niet zoveel aan het einde als je verliest."

"Ik zou eigenlijk pas over de maand met de groep meedoen. Na mijn operatie kon ik best al wat dingen doen. Toen kreeg ik het gevoel: als we de finale halen, kan ik het redden. Ik heb mezelf gepusht. Maar het gaat niet om mij, maar om de club. We staan zonder de cup en dat doet pijn, kan ik je zeggen."