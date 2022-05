Feyenoord heeft woensdag de finale van de Conference League nipt verloren. De ploeg van trainer Arne Slot ging in de Albanese hoofdstad Tirana met 1-0 ten onder tegen AS Roma.

Het enige doelpunt van de finale werd na ruim een half uur spelen gemaakt door Nicolò Zaniolo, die ontsnapte aan buitenspel en profiteerde van een inschattingsfout van Feyenoord-verdediger Gernot Trauner.

Feyenoord was in de tweede helft tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar Trauner (uit een hoekschop) en Tyrell Malacia (afstandsschot) zagen hun poging op de paal belanden. Verder dan dat kwam de ploeg van Slot niet.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Met de verloren finale komt voor Feyenoord een teleurstellend einde aan een sprookjesachtig seizoen in de Conference League. De Rotterdammers haalden voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 de finale van een Europees toernooi door onder meer Olympique Marseille te verslaan.

AS Roma wint voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese titel en pakt de eerste prijs sinds de Coppa Italia in 2008. Voor trainer José Mourinho is het de 26e titel in zijn loopbaan. De Portugees won al de vijf Europese finales waarin hij als coach actief was.

Justin Bijlow kan het doelpunt van Nicolò Zaniolo niet meer voorkomen. Justin Bijlow kan het doelpunt van Nicolò Zaniolo niet meer voorkomen. Foto: Getty Images

Roma slaat toe na fout Trauner

Feyenoord leefde wekenlang massaal toe naar de finale in Tirana en de hunkering naar een nieuwe hoofdprijs was hoor- en voelbaar in Air Albania Stadium. Met vuurwerk, spandoeken en gezang werden de spelers voor de aftrap onthaald in het kleine stadion, al werd de sfeer voor de aftrap ontsierd door verschillende vechtpartijen op de tribune tussen fans van Feyenoord en AS Roma.

Met de herstelde Justin Bijlow onder de lat leek de ploeg van trainer Slot in de beginfase niet veel last te hebben van de spanning: de Rotterdammers grepen vanaf de aftrap het initiatief en voetbalden makkelijker dan AS Roma, dat opvallend veel balverlies leed. Tot kansen leidde het overwicht overigens niet.

Feyenoord kreeg na een kwartier spelen een meevaller. Roma-spelmaker Henrikh Mkhitaryan ging op de grond liggen met een blessure en kon niet meer verder. Het spel van de ploeg van de Rotterdammers werd er alleen niet beter op. Vooral voorin was Feyenoord machteloos.

Het Roma van Mourinho loerde op de counter en sloeg in de 32e minuut toe dankzij een inschattingsfout van Trauner. De verdediger, die doorgaans zo betrouwbaar is bij Feyenoord, verkeek zich op een hoge pass van Gianluca Mancini en zag Zaniolo vervolgens met een fraai wippertje over Bijlow de 1-0 maken. Het was het eerste schot op doel van AS Roma. Feyenoord kon daar voor rust alleen een afstandsschot van Orkun Kökçü tegenover stellen.

Cyriel Dessers baalt nadat Feyenoord twee keer op de paal heeft geschoten. Cyriel Dessers baalt nadat Feyenoord twee keer op de paal heeft geschoten. Foto: ANP

Paal voorkomt twee treffers Feyenoord

Ondanks de achterstand kwam Feyenoord verre van terneergeslagen uit de kleedkamer. De ploeg van Slot begon furieus aan de tweede helft en was ruim een minuut na rust al dicht bij de felbegeerde gelijkmaker.

Trauner kroop voor zijn man bij een hoekschop en zag zijn intikker op de paal belanden. In de rebound stuitte Guus Til op Roma-doelman Rui Patrício. De VAR keek vervolgens nog naar een handsbal van Bryan Cristante, maar oordeelde dat er geen sprake was van bewust hands.

Nog geen twee minuten later voorkwam de paal opnieuw een treffer van Feyenoord. Na een vloeiende aanval legde Fredrik Aursnes de bal met zijn hak klaar voor de vrijstaande Malacia, die verwoestend uithaalde. Patrício tikte de bal met zijn vingertoppen tegen het aluminium.

Feyenoord bleef in het vervolg het initiatief houden tegen het behoudend spelende Roma, maar wist niet door de verdedigende stellingen van de nummer zes van de Serie A te breken. Aan de andere kant waren Jordan Veretout en Lorenzo Pellegrini nog dicht bij de 2-0, maar hun schoten werd gekeerd door Bijlow. Omdat een slotoffensief van Feyenoord niet van de grond kwam, bleef de club met lege handen achter in Tirana.