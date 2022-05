Fans van Feyenoord en AS Roma zijn woensdag vlak voor de Conference League-finale slaags geraakt op een tribune van de Arena Kombëtare in Tirana. Feyenoord-supporters zagen dat er ook enkele fans van de Italiaanse club in hun vak zaten en gingen ten aanval.

Er vielen enkele rake klappen en na enkele minuten kwamen stewards tussenbeide. De fans van AS Roma werden van de tribune verwijderd. Daarna keerde de rust terug in het stadion van Tirana, waar opmerkelijk genoeg niet alle stoeltjes bezet waren.

Veel tickets voor de finale waren in het bezit van zwarthandelaren. Zij zijn er kennelijk niet in geslaagd alle kaartjes te verkopen terwijl duizenden fans van Feyenoord en AS Roma de wedstrijd noodgedwongen in het centrum van Tirana moeten bekijken omdat ze geen toegangsbewijs hebben.

Ook na de 1-0 voor AS Roma, wat ook de eindstand was van de finale, kwam het weer even tot ongeregeldheden op de tribunes.

75 Zaniolo zet AS Roma op 1-0 in finale tegen Feyenoord

Feyenoord krijgt waarschijnlijk weer boete

Overigens kan Feyenoord ook na de finale een boete verwachten van de UEFA. Supporters van de club uit Rotterdam staken vlak voor de eindstrijd vuurwerk af op de tribunes. Ze gooiden ook brandende fakkels op het veld.

Feyenoord moest dit seizoen al bijna 500.000 euro aan de UEFA betalen vanwege wangedrag van de eigen aanhang.

De autoriteiten van Albanië kondigden in de aanloop naar de finale aan streng te zullen optreden tegen supporters met vuurwerk. Fans met brandende fakkels riskeren een celstraf van maximaal drie jaar in Albanië.