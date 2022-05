Vincent Kompany is per direct vertrokken bij Anderlecht. De trainer en de Belgische topclub gaan woensdag in goed overleg uit elkaar. Het lijkt erop dat de 36-jarige oud-verdediger aan de slag gaat bij Burnley.

"De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist dat hun wegen gaan scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd", meldt Anderlecht, dat dit seizoen als derde eindigde achter kampioen Club Brugge en Union.

Kompany was als speler ook al actief bij Anderlecht. Hij debuteerde op jonge leeftijd in de hoofdmacht van de club uit Brussel en na jaren bij Hamburger SV en Manchester City keerde hij in 2019 terug.

De 89-voudig Belgisch international speelde nog een seizoen voor Anderlecht en werd in 2020 trainer. Ondanks hoge verwachtingen slaagde hij er als hoofdcoach niet in een prijs te winnen met de club.

'Ik blijf een trouwe supporter van paars-wit'

Kompany zegt woensdag bij zijn afscheid dat hij met trots afscheid neemt. "Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit."

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe trainer van Anderlecht wordt, maar Kompany lijkt wel op weg naar een nieuwe club. Volgens Engelse media wordt hij zo goed als zeker coach van Burnley, dat eerder deze maand degradeerde uit de Premier League.

Wout Weghorst staat nog drie jaar onder contract bij Burnley, maar door de degradatie is het twijfelachtig of hij blijft. Ook Erik Pieters speelt bij Burnley.