Liefst 70.174 toeschouwers hebben woensdag de eerste wedstrijd ooit van FC Barcelona in Australië gezien. De Spaanse topclub, die 48 uur 'down-under' verbleef, won in een vriendschappelijke duel in Sydney met 2-3 van een team van All Stars uit de Australische A-League.

Barcelona speelde in het Accord Stadium, dat plaats biedt aan 83.500 fans. Barcelona speelde in het Accord Stadium, dat plaats biedt aan 83.500 fans. Foto: Getty Images

FC Barcelona sloot zijn La Liga-seizoen pas afgelopen zondag af. Het tweedaagse bezoek aan Australië levert de financieel geplaagde club zo'n 5 miljoen euro op. FC Barcelona sloot zijn La Liga-seizoen pas afgelopen zondag af. Het tweedaagse bezoek aan Australië levert de financieel geplaagde club zo'n 5 miljoen euro op. Foto: Getty Images

Barcelona kwam met 2-1 achter tegen de All Stars uit de A-League. Barcelona kwam met 2-1 achter tegen de All Stars uit de A-League. Foto: AFP

Ansu Fati (links) maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer voor Barcelona: 2-3. Ansu Fati (links) maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer voor Barcelona: 2-3. Foto: ANP

Frenkie de Jong viel in bij Barcelona. Luuk de Jong stond in de basis en werd na ruim een uur gewisseld, Memphis Depay bleef op de bank. Frenkie de Jong viel in bij Barcelona. Luuk de Jong stond in de basis en werd na ruim een uur gewisseld, Memphis Depay bleef op de bank. Foto: ANP