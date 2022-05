Als Zlatan Ibrahimovic besluit zijn loopbaan voort te zetten, dan mist hij een groot deel van volgend seizoen. De veertigjarige Zweed heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan en moet zeven tot acht maanden revalideren.

De ingreep vond plaats in Lyon, meldt AC Milan woensdag in een verklaring. Volgens de Italiaanse club van Ibrahimovic stond de operatie al een tijdje gepland en is de voorste kruisband van de knie van de spits vervangen. Bovendien is zijn meniscus gerepareerd.

De oud-Ajacied heeft een aflopend contract bij Milan, dat afgelopen zondag voor het eerst sinds 2011 de Italiaanse titel pakte. Ibrahimovic zei na de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo (0-3-zege) dat hij nog niet weet of hij bij Milan blijft. "Ik heb hier nu alles bereikt. Of dit doorgaat, hangt af van de club en de doelstellingen."

De topscorer aller tijden van Zweden (62 goals) heeft geen hints gegeven dat hij denkt aan stoppen met voetballen, hoewel hij de afgelopen twee seizoenen met veel blessureleed kampte.

Ibrahimovic moest een jaar geleden het EK missen door een operatie aan zijn linkerknie. Toen werd het gewricht volgens Milan alleen "schoongemaakt".

Als gevolg van een achillespeesblessure en knieklachten speelde de aanvaller dit seizoen slechts 23 duels voor Milan, waarin hij acht goals maakte. Hij stond twaalf keer in de basis.