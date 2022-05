Vitesse kan om een opmerkelijke reden niet over Eli Dasa beschikken in de finaleduels met AZ in de play-offs om Europees voetbal. De 29-jarige verdediger gaat deze week trouwen in Israël en kan zijn bruiloft niet verschuiven.

Dasa had zijn bruiloft volgens Vitesse al lang geleden gepland. De rechtsback hoopte dat het feest precies tussen de play-offs en de komende interlandperiode met Israël zou vallen, maar hij had buiten de finalewedstrijden gerekend.

"Dit pakt nu uiterst ongelukkig uit, omdat verplaatsing van de bruiloft geen optie bleek te zijn", schrijft de club uit Arnhem woensdag op haar site. "Dat is niet alleen heel vervelend voor Vitesse, maar betekent ook dat Dasa zijn laatste wedstrijd in het geel-zwart al gespeeld heeft."

Dasa was dit seizoen een vaste waarde bij Vitesse; hij miste slechts 7 van de 53 wedstrijden. Met dertien assists was de 45-voudig international van Israël de belangrijkste aangever bij de ploeg van trainer Thomas Letsch.

De oud-speler van Maccabi Tel Aviv en Beitar Jerusalem heeft een aflopend contract bij Vitesse. Het was al bekend dat hij komend seizoen niet terugkeert in het GelreDome.

Vitesse-trainer Thomas Letsch mist flink wat spelers tegen AZ. Vitesse-trainer Thomas Letsch mist flink wat spelers tegen AZ. Foto: Pro Shots

Vitesse mist veel spelers tegen AZ

Letsch kan donderdag in de eerste wedstrijd tegen AZ ook niet beschikken over Maximilian Wittek, Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Dominik Oroz en Nikolai Baden Frederiksen. Achter de namen van Adrian Grbic, Matús Bero en Enzo Cornelisse staat nog een vraagteken.

De Duitse trainer zal voor een van de belangrijkste wedstrijden dus flink moeten puzzelen, maar hij houdt vertrouwen in een goede afloop. "AZ is de favoriet, maar we gaan vol voor onze kansen", aldus Letsch.

Vitesse-AZ begint donderdag om 20.00 uur. De return is zondag vanaf 14.30 uur in Alkmaar. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.