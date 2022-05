Royal Antwerp FC heeft een nieuwe teleurstelling moeten slikken sinds de club de veelbesproken Marc Overmars aanstelde als directeur. Kledingsponsor Nike heeft besloten af te zien van een samenwerking. De komst van de omstreden Nederlander lijkt daarvoor de reden.

Gazet van Antwerpen schrijft woensdag dat Nike vragen had bij de keuze van Antwerp voor Overmars en uiteindelijk heeft afgezien van een samenwerking. Het bekende sportmerk zou zich voor drie jaar verbinden aan de club.

Antwerp kiest nu alsnog voor een verlengde samenwerking met JAKO, bevestigt een woordvoerder van dat merk. "Het verzoek is enkele weken geleden binnengekomen. Het is de bedoeling dat we opnieuw gaan samenwerken voor een periode van drie jaar."

Overmars begon in maart aan zijn klus in Antwerpen, amper twee maanden nadat hij was vertrokken bij Ajax. Zijn positie in Amsterdam was onhoudbaar toen bleek dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke collega's.

De komst van Overmars kwam Antwerp op veel kritiek te staan, onder meer vanuit de Belgische voetbalbond en politiek. De club uit de Jupiler Pro League zag al meerdere sponsors afhaken.

Vooralsnog is Overmars 'gewoon' in functie bij Antwerp. De oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal, FC Barcelona en Oranje ontsloeg maandag trainer Brian Priske en lijkt in te zetten op Mark van Bommel als nieuwe coach.