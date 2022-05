Verschillende clubs hebben zich bij FC Barcelona gemeld voor Frenkie de Jong, maar volgens voorzitter Joan Laporta speelt de 25-jarige Nederlander ook volgend seizoen in Camp Nou.

"Frenkie is een zeer gewilde speler op de transfermarkt en we hebben meerdere aanbiedingen voor hem ontvangen, maar we vinden dat hij bij Barcelona moet blijven", zegt Laporta woensdag in een interview met de Catalaanse krant L'Esportiu.

Barcelona beleefde met een tweede plek in La Liga op maar liefst dertien punten van aartsrivaal Real Madrid en een vroege uitschakeling in de Champions League een teleurstellend seizoen. De Catalanen wil zich daarom deze zomer flink versterken, maar door de financiële problemen kunnen ze niet veel geld uitgeven.

De verkoop van spelers zou meer ruimte kunnen vrijmaken en in Spaanse media wordt in dat verband vaak de naam van De Jong genoemd. De middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast in Barcelona en kan een een hoge transfersom opleveren.

Laporta erkent dat 'Barça' voor lastige beslissingen staat. "We hebben een zeer hoge loonlijst en misschien moeten we daardoor risico's nemen en drastischere maatregelen nemen. Op dit moment ligt alles nog open, maar het is duidelijk dat er ook genoeg spelers zijn die we willen behouden. Frenkie is zo'n speler met veel kwaliteit, die bovendien ons systeem kent."

Barcelona-trainer Xavi noemde De Jong vorige week ook al "een geweldige speler". "Hij kan ons heel goed helpen. Er is ook sprake van een financieel aspect, maar ik heb er niet veel behoefte aan om daar nu over te praten", zei de Spaanse coach.