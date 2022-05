Conference League-finale

21.00 uur:

AS Roma-Feyenoord

Bijzonderheden:

Feyenoord jaagt op Europese prijs sinds 2002

Goedendag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma.