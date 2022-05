Conference League-finale

21.00 uur:

AS Roma-Feyenoord

Bijzonderheden:

Feyenoord jaagt op Europese prijs sinds 2002

Bijlow in Feyenoord-basis

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma.