Conference League-finale

21.00 uur: Roma-Feyenoord

Feyenoord kan eerste Europese prijs pakken sinds 2002

Eerste Europese finale Nederlandse club sinds 2017

Goedemiddag en welkom in dit liveblog. Vandaag speelt Feyenoord de Conference League-finale tegen AS Roma. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de finale!