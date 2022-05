In navolging van de Premier League heeft ook de Britse regering groen licht gegeven voor de overname van Chelsea door het consortium van de Amerikaan Todd Boehly. Daarmee lijkt niets een verkoop van de Engelse topclub nog in de weg te staan.

Aanvankelijk vreesde de regering dat Roman Abramovich, de huidige Chelsea-eigenaar, financieel profijt zou hebben van de verkoop. Nu is echter veiliggesteld dat het geld naar een goed doel gaat.

De steenrijke Rus, die zelf ontkende dat hij geld verlangde, werd begin dit jaar gedwongen Chelsea te koop zetten. Zijn tegoeden werden door de Britse regering bevroren wegens de oorlog in Oekraïne.

"Na veel werk zijn we ervan overtuigd dat de opbrengst van de verkoop niet naar Roman Abramovich of een ander bestraft persoon gaat. We gaan ervoor zorgen dat de opbrengst ten goede komt aan de slachtoffers in Oekraïne", zegt een woordvoerder van de regering woensdag.

Met de overname van Chelsea door Boehly, die ook mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers is, is een bedrag van 2,5 miljard pond (bijna 3 miljard euro) gemoeid. Het Amerikaanse consortium is daarnaast van plan om nog eens bijna 2 miljard euro in de club te steken.

Nu de overname van Chelsea is goedgekeurd door de regering, lijkt de club niet meer te hoeven vrezen voor het kwijtraken van de Premier League-licentie, die eind deze maand afloopt.