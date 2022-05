Feyenoord begint woensdag zoals verwacht met doelman Justin Bijlow onder de lat aan de Conference League-finale tegen AS Roma (aftrap 21.00 uur). De Rotterdammer is op tijd fit na een blessure. Trainer Arne Slot houdt in Tirana verder vast aan zijn vertrouwde namen. Bij AS Roma heeft Rick Karsdorp een basisplaats.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling AS Roma Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Zaniolo, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Slot had dinsdag op zijn persconferentie al aangekondigd dat Bijlow zo goed als zeker zou keepen als hij geen last van zijn voet zou krijgen op de laatste training. De doelman doorstond de laatste test in het Air Albania Stadium met verve.

De 24-jarige Bijlow moest zich in maart laten opereren aan zijn voet en kwam sindsdien niet meer in actie bij Feyenoord. Lang leek het erop dat het seizoen van de Oranje-international erop zat, maar in de afgelopen week werd steeds duidelijker dat een rentree in de finale aanstaande was.

Tijdens het trainingskamp van Feyenoord in het Portugese Lagos trainde Bijlow voor het eerst met de groep mee. Daarna heeft hij geen terugslag meer gehad. Ofir Marciano, die als vervanger van Bijlow een slechte indruk maakte, zit weer op de bank.

Slot heeft verder geen verrassingen in petto voor de finale. Op doelman Bijlow na kiest de coach voor dezelfde spelers die de club aan de eerste Europese finale sinds de UEFA Cup-winst in 2002 hebben geholpen.

Dat betekent dat Cyriel Dessers in de spits opnieuw de voorkeur krijgt boven Bryan Linssen. De Belgische Nigeriaan is met tien doelpunten topscorer in de Conference League. Eerste aanvoerder Jens Toornstra begint opnieuw op de bank. Mocht Feyenoord de finale winnen, dan mag Toornstra de beker in ontvangst nemen.

Voormalig Feyenoord-speler Rick Karsdorp staat in de basis bij AS Roma. Foto: Getty Images

Karsdorp krijgt basisplaats tegen oude liefde

Bij AS Roma gunt coach José Mourinho voormalig Feyenoord-speler Rick Karsdorp een basisplaats. De Nederlander staat opgesteld als rechtervleugelverdediger in een systeem met vijf verdedigers, vier middenvelders en één aanvaller.

De 27-jarige Karsdorp is een kind van Feyenoord: hij speelde dertien jaar in Rotterdam, waarvan de laatste drie in het eerste elftal. Na het winnen van de landstitel vertrok hij in 2017 voor 16 miljoen euro naar AS Roma. Twee jaar later speelde de Zuid-Hollander nog een seizoen op huurbasis bij Feyenoord. Dit seizoen is hij onder Mourinho een vaste basisspeler.

Opvallend bij Roma is dat Leonardo Spinazzola is gepasseerd. De vaste linksback van het Italiaans elftal is onlangs teruggekeerd van een zware blessure, maar Mourinho geeft de voorkeur aan Nicola Zalewski. Daartegenover staat de terugkeer van Henrikh Mkhitaryan. De ervaren spelmaker was de afgelopen weken uitgeschakeld met een blessure, maar blijkt op tijd hersteld te zijn.

Sterspeler Tammy Abraham heeft eveneens een basisplaats. De spits maakte dit seizoen indruk met zeventien doelpunten in de Serie A en negen goals in de Conference League en is daarmee clubtopscorer bij de nummer zes van de Serie A. Abraham werd afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overgenomen van Chelsea.

De finale tussen AS Roma en Feyenoord begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. In het Air Albania Stadium, dat plaats biedt aan slechts 21.690 toeschouwers, zitten zo'n vierduizend Feyenoord-supporters.