Ajax heeft met Bayern München een akkoord bereikt over de transfer van middenvelder Ryan Gravenberch, melden De Telegraaf en VI woensdagmiddag.

Ajax en Bayern waren al enige tijd in onderhandeling over de de twintigjarige Gravenberch. De Telegraaf en VI meldden eerder op woensdag dat de Duitse club haar bod op de Nederlander had verhoogd naar een bedrag van 24,5 miljoen euro, inclusief bonussen.

Deze stap van Bayern lijkt voldoende te zijn geweest voor Ajax om in te stemmen met de transfer. Gravenberch gaat voor vijf jaar tekenen in München.

Volgens De Telegraaf is het bedrag opgebouwd uit een vast bedrag van 19 miljoen euro en een maximum van 5,5 miljoen euro aan bonussen. De krant meldt dat Ajax verder 7,5 procent van de transfersom bij een volgende verkoop krijgt.

Gravenberch heeft nog een contract voor een jaar in de Johan Cruijff ArenA, maar liet enkele maanden geleden al weten niet te willen bijtekenen. Ajax kon dus alleen deze zomer of komende winter nog wat verdienen aan de middenvelder.

Gravenberch is jongste debutant ooit bij Ajax

Gravenberch debuteerde in september 2018 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax, de club waarbij hij de jeugdopleiding doorliep. Hij was daarmee de jongste debutant ooit. Inmiddels staat de teller op 103 officiële duels namens de club waarmee hij drie keer kampioen werd.

Bayern bekrachtigde dinsdag al de komst van Ajacied Noussair Mazraoui. De rechtsback maakt transfervrij de overstap en heeft een vierjarig contract getekend bij de kampioen van Duitsland.