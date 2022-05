Fans van Feyenoord en AS Roma zijn op de avond voor de finale van de Conference League in de Albanese hoofdstad Tirana slaags geraakt met de politie. Bij de ongeregeldheden raakten dinsdagavond tien agenten gewond en werden meerdere politieauto's vernield. Volgens de Albanese autoriteiten zijn twaalf Nederlanders en 48 Italianen aangehouden.

Er zijn meerdere incidenten geweest tussen Nederlandse supporters en de politie, die ook traangas heeft ingezet. De politie zegt dat zij wilde voorkomen dat een Nederlandse groep de confrontatie zocht met Italiaanse fans. De agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Daarna raakte de politie ook slaags met een groep Roma-fans.

Volgens Albanian Daily News en Italiaanse media waren zeker tweehonderd Feyenoord-fans betrokken bij een gevecht met de politie. Dat was in de buurt van het Air Albania Stadium, waar Feyenoord woensdagavond de finale tegen AS Roma speelt.

Meerdere dronken Nederlandse voetbalfans kregen bij een café ruzie met een 45-jarige Albanees, vernam Albanian Daily News van de politie. De man moest met verwondingen naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Op een foto die de nieuwssite bij het artikel heeft geplaatst, is een persoon te zien die op een terras op de grond ligt, met naast hem omgevallen stoelen en tafels. Volgens het Albanese medium zijn acht Nederlanders aangehouden voor de vechtpartij, maar het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat ze alleen staande zijn gehouden.

Ook op sociale media worden beelden gedeeld van opstootjes tussen voetbalfans en de politie, al is het onduidelijk of het om echte beelden gaat. Daarop is ook te zien dat een politiewagen is vernield door fans.

Kroonprins Albanië: 'Chaos door Feyenoord-fans'

De kroonprins van Albanië haalde via Twitter uit naar de aanhang van Feyenoord vanwege de ongeregeldheden. "Feyenoord-fans hebben van Tirana een plek van pure chaos gemaakt", schreef Leka II. "De straten zijn in rep en roer. Ik kan niet wachten om te zien wat er gebeurt na de wedstrijd."

In een toelichting laat Leka aan persbureau ANP weten dat de combinatie van bier en groepsdruk een effect had op jonge supporters. "De meesten hebben vast gewoon een leuke tijd, maar er zijn wel Albanese politieagenten afgevoerd naar het ziekenhuis", zei hij daarbij.

"Dit is nieuw voor Albanië. Wij hebben alleen onstuimige menigten bij politieke demonstraties. Voetbal is hier normaal gesproken een familieaangelegenheid."

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die zelf in Tirana aanwezig is, zei tegen NPO Radio 1 dat arrestaties "onvermijdelijk" zijn gezien het alcoholgebruik door de fans. Volgens de autoriteiten zullen naar schatting 50.000 mensen, onder wie tussen de 15.000 en 20.000 Nederlanders, afreizen naar Tirana.

Feyenoord heeft 'slechts' vierduizend kaarten gekregen voor de finale in het Air Albania Stadium, dat plaats biedt aan maar 22.000 toeschouwers. De eindstrijd tegen AS Roma begint woensdag om 21.00 uur.