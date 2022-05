Hoewel Jürgen Klopp zondag met Liverpool naast de Engelse landstitel greep, is hij dinsdag verkozen tot beste trainer van de Premier League. Hij kreeg de voorkeur boven onder anderen Josep Guardiola, die met Manchester City kampioen werd.

Thomas Frank (Brentford), Patrick Vieira (Crystal Palace) en Eddie Howe (Newcastle United) waren de andere genomineerden. De prijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse diner van de trainersvakbond League Managers Association.

Klopp is de eerste trainer sinds het seizoen 2013/2014 die wordt verkozen tot beste trainer na een seizoen waarin hij geen kampioen werd met zijn club. Acht jaar geleden ging de trofee naar Tony Pullis van Crystal Palace.

Liverpool sleepte dit seizoen al wel de FA Cup en de League Cup in de wacht. Zaterdag kan daar nog de Champions League aan toegevoegd worden. Dan moet in de finale in Parijs wel Real Madrid worden verslagen.

De Engelse titel ging zondag aan de neus van Klopp voorbij. Op de laatste speeldag boog Manchester City een 0-2-achterstand tegen Aston Villa om in een 3-2-zege. De ploeg van Guardiola eindigde daardoor in de stand één punt boven de grote rivaal.

"Het was zondag niet het beste resultaat voor ons, maar we zijn er al overheen", reageerde Klopp toen hij de trofee in ontvangst nam. "Deze uitverkiezing is een grote eer na een waanzinnig seizoen."