ADO Den Haag heeft zich dinsdag op het nippertje een goede uitgangspositie voor promotie naar de Eredivisie verschaft. Door een doelpunt van Sem Steijn in blessuretijd eindigde het eerste finaleduel uit tegen Excelsior in 1-1. De return in Den Haag is zondag.

Excelsior was vroeg in de tweede helft op voorsprong gekomen door een treffer van Marouan Azarkan. In de tweede en voorlaatste minuut van de extra tijd bezorgde Steijn ADO toch nog een gelijkspel.

De Hagenaars bereikten de finale van de play-offs door achtereenvolgens NAC Breda en FC Eindhoven uit te schakelen. Excelsior begon met winst op Roda JC en bezegelde vervolgens de degradatie van Heracles Almelo, dat als zestiende was geëindigd in de Eredivisie.

De return in het Cars Jeans Stadion is zondag om 18.00 uur. Omdat ADO (vierde) in het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie net boven Excelsior (zesde) eindigde, heeft de ploeg van trainer Giovanni Franken het thuisvoordeel in de return.

ADO degradeerde vorig jaar uit de Eredivisie, na dertien jaar onafgebroken op het hoogste niveau gespeeld te hebben. Excelsior speelt sinds het seizoen 2019/2020 in de Keuken Kampioen Divisie.

Sem Steijn, hier in duel met Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi, maakte vlak voor tijd de 1-1 voor ADO. Sem Steijn, hier in duel met Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi, maakte vlak voor tijd de 1-1 voor ADO. Foto: ANP

Treffer Azarkan niet genoeg voor Excelsior

ADO koos er in het eerste duel van de dubbele ontmoeting voor om het initiatief aan de thuisploeg te laten. De eerste serieuze kans was wel voor de Hagenaars, maar Steijn raakte de bal in vrijstaande positie volledig verkeerd.

Toch kwam het meeste gevaar in de eerste helft van de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen. Thijs Dallinga, topscorer van het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, zag een van richting veranderd schot net naast gaan. Azarkan mikte na een vloeiende aanval net te hoog.

Vroeg in tweede helft was de middenvelder alsnog trefzeker. Couhaib Driouech, die na de rust in het veld was gekomen voor de geblesseerde Reuven Niemeijer, leverde bij een van zijn eerste balcontacten een prima voorzet af. Azarkan tikte de bal simpel in het lege doel.

Het doelpunt leek genoeg te zijn voor een nipte thuiszege, maar in de slotfase drong ADO plots serieus aan. De bezoekers werden daar diep in blessuretijd voor beloond, toen Steijn oog in oog met Excelsior-keeper Stijn van Gassel rustig bleef.