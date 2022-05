Met de finale van de Conference League in aantocht is er een ongekende gekte rond Feyenoord losgebarsten. Volgens trainer Arne Slot leidt de hunkering in Rotterdam en Tirana niet tot extra druk bij zijn spelers.

Naar schatting tienduizend fans zijn in de afgelopen dagen naar Tirana gereisd voor de eerste Europese finale van Feyenoord in twintig jaar tijd. Sommigen vlogen via Servië, Montenegro, Oostenrijk of Kosovo om in Albanië te komen, omdat directe vluchten te duur waren.

Een groepje fans stapte zelfs in de auto voor een twee dagen lange tour door Europa. En dat allemaal terwijl slechts vierduizend Nederlanders een kaartje konden krijgen via de officiële kaartverkoop van de UEFA.

De massale volksverhuizing onderstreept de hunkering naar Europees succes van Feyenoord, maar ook in Nederland wordt volop toegeleefd naar de eindstrijd tegen AS Roma. In een volle Kuip zullen 47.000 fans via schermen naar de finale kijken, terwijl ook in Rotterdam een ongekende drukte wordt verwacht.

De spelers hebben via sociale media een deel van de gekte meegekregen, zei aanvoerder Jens Toornstra dinsdag op de persconferentie. "Wij kwamen aan en zijn direct naar het hotel gereden met een escorte. Ik bedoel een politie-escorte", kreeg Toornstra de lachers op zijn hand in de perszaal. "Het is geweldig dat zo veel mensen hier zijn. Dat maakt Feyenoord zo'n geweldige club."

'Zo dicht mogelijk bij onszelf blijven'

Trainer Arne Slot geniet van de gekte bij de fans, maar benadrukt tegelijkertijd dat de hunkering zijn ploeg niet in haar greep houdt. "Het zorgt niet voor druk, maar het zorgt voor een extra stimulans. Het is fantastisch om te merken hoe het leeft. Dat hebben de jongens zelf voor elkaar gekregen."

"Mensen zijn zo enthousiast om Feyenoord te zien spelen en extra enthousiast dat we de finale behaald hebben. Je kan druk niet compleet wegnemen bij een finale, dat hoeft ook niet. We moeten proberen zo dicht mogelijk bij onszelf te blijven."

De finale tussen AS Roma en Feyenoord in Tirana begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. Het Air Albania Stadium biedt plaats aan slechts een kleine 22.000 toeschouwers.