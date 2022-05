Trainer Arne Slot denkt niet dat Feyenoord zich woensdag in de finale van de Conference League zal laten verrassen door AS Roma-coach José Mourinho. De Portugees won tot dusver al zijn Europese finales, waaronder de Europa League-finale van vijf jaar geleden tegen Ajax.

Met Manchester United legde Mourinho de Amsterdammers in Stockholm over de knie door opportunistisch de lange bal te spelen. Ajax kwam onder leiding van Peter Bosz geen moment in zijn spel en verloor kansloos met 0-2. "In het voetbal heb je veel dichters. Maar dichters winnen niet veel prijzen", sneerde Mourinho vervolgens na afloop.

Slot zei dinsdag op zijn persconferentie in Tirana dat Ajax niet zo naïef speelde als destijds gesuggereerd werd. Hij benadrukte wel dat het Nederlandse voetbal en Feyenoord sindsdien grote stappen hebben gezet.

"Toen probeerden Nederlandse clubs altijd van achteruit op te bouwen. Nu krijgen we ook steeds een andere speelwijze tegenover ons. 4-3-3 is niet langer heilig in Nederland. Daardoor zijn we op elke manier van spelen goed voorbereid."

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Aannemelijk is dat Roma veel de lange bal zal spelen en de bal achter onze laatste lijn zal leggen", vervolgde Slot. "Er staan alleen spelers tegenover ons die ietsje meer gekost hebben dan de spelers tegen wie we in de afgelopen 53 wedstrijden gespeeld hebben, misschien met uitzondering van Ajax en Marseille."

"AS Roma is een grote club in Italië. Ze zijn erg goed georganiseerd en kunnen goed verdedigen. Maar we moeten vooral doen wat we het hele jaar doen. Roma zal natuurlijk proberen dat te voorkomen. We moeten rekening houden met de kwaliteiten van de tegenstander."

157 Duizenden Feyenoord-fans in Tirana zonder kaartje: 'Kosten nu 700 euro'

Slot onder indruk van carrière Mourinho

Slot sprak op zijn persconferentie met veel respect over Mourinho, die in Tirana jaagt op de 26e prijs in zijn glansrijke trainerscarrière. "Mourinho is een van de trainers die een heel duidelijke handtekening onder een elftal zetten."

"Hij is ongelooflijk succesvol geweest. Ik heb niet heel lang geleden gesproken over Josep Guardiola en Jürgen Klopp, maar wat voor hen geldt, geldt ook voor Mourinho. Het is heel bijzonder en knap wat hij voor elkaar heeft gekregen."

Slot kan bij een eindzege in de Conference League in de voetsporen treden van Ernst Happel (1970), Wiel Coerver (1974) en Bert van Marwijk (2002), die met Feyenoord eveneens een Europese hoofdprijs wonnen. De coach zegt daar niet mee bezig te zijn. "Ik ben pas drie jaar hoofdtrainer en heb dus nog wel even de tijd."

De finale tussen AS Roma en Feyenoord in Tirana begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. Het Air Albania Stadium biedt plaats aan slechts een kleine 22.000 toeschouwers.