De Premier League heeft dinsdag officieel groen licht gegeven voor de overname van Chelsea door het consortium van de Amerikaan Todd Boehly. Alleen de Britse regering moet nog toestemming verlenen.

Het is al enige tijd bekend dat Boehly de topkandidaat is om Chelsea over te nemen. Met de overname is een bedrag van 2,5 miljard pond (bijna 3 miljard euro) gemoeid. Daarnaast willen de Amerikanen nog eens bijna 2 miljard euro investeren in de club.

Het is nu alleen nog wachten op permissie van de Britse regering. BBC Sport meldde vorige week nog dat de overheid vreest dat Roman Abramovich, de huidige eigenaar, financieel profiteert van de deal. De bedoeling is dat het geld rond de overname naar een goed doel gaat. Abramovich ontkende zelf al dat hij geld verlangt.

Abramovich kocht Chelsea begin deze eeuw en maakte van 'The Blues' een van de beste clubs ter wereld. De steenrijke Rus moest de club begin dit jaar te koop zetten, omdat zijn tegoeden door de Britse regering werden bevroren vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

De nieuwe eigenaar Boehly, die financieel wordt gesteund door onder meer investeringsmaatschappij Clearlake Capital, is geen onbekende in de sportwereld. De Amerikaanse zakenman is ook mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers. Hij zat afgelopen zondag al op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen Watford.

De op handen zijnde overname is goed nieuws voor Chelsea. De Premier League-club opereert op dit moment met een speciale licentie, maar die loopt eind deze maand af.