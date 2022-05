Feyenoord begint woensdagavond zo goed als zeker met Justin Bijlow onder de lat aan de Conference League-finale tegen AS Roma. De keeper is volledig hersteld van zijn voetblessure.

"Het gaat heel goed met Justin. Hij heeft nu ruim een week met de groep meegetraind en dat ging uitstekend. Als hij de training goed doorkomt, lijkt me dat hij gaat spelen", zei trainer Arne Slot dinsdag op zijn persconferentie in Tirana.

De 24-jarige Bijlow moest zich in maart laten opereren aan zijn voet en kwam sindsdien niet meer in actie voor Feyenoord. De doelman hervatte vorige week op het trainingskamp in het Portugese Lagos de groepstraining. Daarna heeft hij geen terugslag meer gehad.

De terugkeer van Bijlow komt op een uitstekend moment voor Feyenoord. Tweede keeper Ofir Marciano stond de afgelopen maanden onder de lat, maar de 32-jarige Israëliër maakte als vervanger van Bijlow geen goede indruk.

Justin Bijlow gaat woensdagavond normaal gesproken keepen tegen AS Roma. Foto: ANP

'Justin is onze eerste keus'

In november, toen Bijlow ook al een keer ontbrak, leidde stand-in Marciano met een te korte inspeelpass puntenverlies tegen Slavia Praag in (2-2). Ook in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen FC Twente (1-2), zag de routinier er bij beide tegendoelpunten niet goed uit.

"Ofir heeft het de laatste wedstrijden goed gedaan", vindt Slot desondanks. "Maar Justin is onze eerste keus. Hij is een kwalitatief goede keeper en - al wil ik niet op de stoel van de bondscoach gaan zitten - de eerste keus bij Oranje."

Niet alleen Bijlow is inzetbaar tegen AS Roma: Slot kan, tot zijn eigen verrassing na 53 officiële wedstrijden dit seizoen, over een volledig fitte selectie beschikken. "Dat is het bijzondere en knappe van zowel de spelers als de medische staf."

De finale tussen Feyenoord en AS Roma in Tirana begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.