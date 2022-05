AS Roma-trainer José Mourinho denkt niet dat zijn status als prijzenpakker het verschil zal maken in de Conference League-finale tegen Feyenoord. De Portugese succescoach wist tot dusver al zijn Europese finales te winnen.

Mourinho bezorgde FC Porto in 2003 de UEFA Cup, waarna hij een jaar later de Champions League won met de Portugese grootmacht. Als coach van Internazionale legde hij in 2010 beslag op de 'cup met de grote oren', waarna hij zeven jaar later als Manchester United-manager Ajax versloeg in de finale van de Europa League.

"Mijn ervaring zal niet doorslaggevend zijn in deze finale", zei Mourinho dinsdag op zijn persconferentie. "Een Europese finale is vaak de laatste wedstrijd van het seizoen. Het meeste werk is achter de rug, zeker voor ons. Er staat niets meer op het spel voor ons, want we hebben ons al geplaatst voor de Europa League."

"Leiderschap is niet iets wat je op tafel kunt neerleggen, het leidt niet tot een tastbaar resultaat. Het is iets van het verleden. Alleen het proces levert een prijs op. Wij trainers staan aan de zijlijn en bieden de spelers de helpende hand. Het belangrijkste werk is achter de rug. Ik ben blij dat we een finale gehaald hebben."

AS Roma verzekerde zich afgelopen vrijdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen van een plek in de groepsfase van de Europa League door met 0-3 te winnen bij Torino en op de zesde plaats in de Serie A te eindigen. Mourinho benadrukte dat hij zich pas na die wedstrijd op de finale richtte.

"Niets anders dan de finale speelt nu door mijn hoofd. Ook daar helpt ervaring me niet bij. Ik dacht het wel, maar het is niet zo. Hoe ik me nu voel en gedraag, is hetzelfde als twintig jaar geleden bij mijn eerste finale. Ik ben geconcentreerd, daarom zie ik er misschien wat serieuzer uit."

Mourinho noemde Feyenoord slechts één keer

Opvallend aan de persconferentie van Mourinho was dat hij slechts één keer de naam van Feyenoord noemde. Dat deed hij toen een Nederlandse journalist zei dat Nederlandse clubs weinig finales winnen. "Dat is niet waar. Ajax won de finale, PSV de Champions League, Feyenoord won de UEFA Cup. Met mijn vriend Pierre van Hooijdonk."

Mourinho merkte op dat AS Roma in Albanië geliefd is vanwege de aanwezigheid van de Albanese verdediger Marash Kumbulla. "Alleen omdat we een Albanese speler hebben, denken sommigen dat we de finale gaan winnen. Mensen gaan wat ver in hun analyses."

In Rome heerst een grote hunkering naar een Europese hoofdprijs, weet ook Mourinho. De club won nog nooit een Europese trofee. "Als je de finale mag spelen, moet je je uiterste best doen om de finale te winnen. Dan schrijven we pas echt geschiedenis."

AS Roma-Feyenoord begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. In het Air Albania Stadium in Tirana is plaats voor slechts 21.690 fans. Vierduizend kaarten zijn toegewezen aan Feyenoord.