Henrikh Mkhitaryan heeft een dag voor de finale van de Conference League tegen Feyenoord meegetraind bij AS Roma. De Armeense spelmaker lijkt hersteld van de spierblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield.

De selectie van AS Roma trainde dinsdag voor vertrek naar de Albanese hoofdstad Tirana nog een keer op het eigen trainingscomplex. Mkhitaryan, die op 28 april tijdens het eerste halvefinaleduel met Leicester City (1-1) voor het laatst in actie kwam, deed de hele sessie mee.

De 33-jarige Armeniër moest zich in Leicester na bijna een uur geblesseerd laten vervangen. De ploeg van trainer José Mourinho won de return voor eigen publiek met 1-0 en plaatste zich daardoor voor de finale.

Mkhitaryan is dit seizoen een bepalende speler bij Roma. Mourinho gebruikt hem centraal op het middenveld en op de linkerflank. In 43 officiële wedstrijden kwam hij tot vijf goals en negen assists.

Ook Smalling traint mee bij Roma

AS Roma, de club van oud-Feyenoorder Rick Karsdorp, sloot de Serie A afgelopen vrijdag af met een zege bij Torino: 0-3. Die zege hield indirect in dat Feyenoord volgend seizoen hoe dan ook in de Europa League uitkomt.

Verdediger Chris Smalling bleef tegen Torino vanwege fysieke problemen aan de kant, maar ook hij trainde dinsdag mee met de groep. Mourinho heeft zijn selectie voor de trip naar Tirana nog niet bekendgemaakt.

De finale tussen AS Roma en Feyenoord begint woensdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in de Arena Kombëtare. István Kovács uit Roemenië is de scheidsrechter.