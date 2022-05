Afgelopen! In eerste instantie leek het uit te lopen op een relatief saaie 1-0-overwinning voor Excelsior. Door een doelpunt in de laatste minuut van Sem Steijn werd de glimlach compleet van de gezichten van de Rotterdammers getoverd. Aanstaande zondag valt definitief de beslissing. In Den Haag bepalen de twee ploegen dan wie er promoveert naar de Eredivisie.