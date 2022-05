Noussair Mazraoui heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Bayern München. De Duitse club verwacht veel van de rechtsback, die transfervrij overkomt van Ajax. Mazraoui ziet Bayern als de ideale stap om meer prijzen te winnen.

"Ik wil hier grote prijzen pakken. Niet alleen de landstitel, maar ook de Champions League. Dat is de reden dat ik bij Bayern getekend heb", aldus de 24-jarige Mazraoui.

De twaalfvoudig Marokkaans international was al langere tijd akkoord met de 32-voudig landskampioen en bevestigde al eerder dat hij in München ging tekenen. "Na het eerste gesprek met de clubleiding had ik een fantastisch gevoel en dat gevoel is nooit weggegaan. Ik ben blij hier te zijn."

Bayern was niet de enige club die in verband werd gebracht met Mazraoui, voor wie geen transfersom betaald hoefde te worden vanwege zijn aflopende contract in Amsterdam. "Mazraoui kreeg aanbiedingen uit heel Europa", vertelt technisch directeur Hasan Salihamidzic. "Hij heeft voor ons gekozen omdat wij een duidelijk plan met hem hebben."

Noussair Mazraoui in het shirt van zijn nieuwe club. Noussair Mazraoui in het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Bayern München

'Hij heeft een geweldige mentaliteit'

Het lijkt erop dat Mazraoui een vergelijkbare rol krijgt als bij Ajax, waar hij de afgelopen vier seizoenen meestal de eerste keuze was op de rechtsbackpositie. "Hij brengt aanvallende impulsen op de rechtervleugel", zegt Salihamidzic. "En hij heeft een geweldige mentaliteit."

Mazraoui is de eerste aanwinst van Bayern voor het komende seizoen. Bestuursvoorzitter Oliver Kahn ziet hem als een belangrijke pion in de ploeg voor volgend seizoen, waarin Bayern voor de elfde keer op rij kampioen wil worden. "We hebben grote ambities en een speler als Mazraoui helpt ons bij het realiseren van die ambities."

De verwachting is dat Mazraoui niet de enige speler is die deze zomer overstapt van Ajax naar Bayern. Ryan Gravenberch, die nog een jaar onder contract staat in de Johan Cruijff ArenA, is ook dicht bij een transfer naar 'Der Rekordmeister'.