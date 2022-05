Trainer Niko Kovac keert terug in de Bundesliga. De vijftigjarige Kroaat heeft dinsdag een contract voor drie jaar getekend bij VfL Wolfsburg, waar hij Florian Kohfeldt opvolgt.

Kovac speelde zelf jarenlang in Duitsland en was er trainer van Eintracht Frankfurt en Bayern München. De Kroatische oud-international won met Frankfurt in 2018 de DFB-Pokal en een jaar later de 'dubbel' met Bayern München.

Enkele maanden daarna moest Kovac vertrekken vanwege de teleurstellende start van het seizoen 2019/2020. Onder leiding van zijn opvolger Hansi Flick won Bayern vervolgens alle prijzen, waaronder de Champions League.

Kovac ging in 2020 aan de slag bij AS Monaco, waar hij op 1 januari van dit jaar werd ontslagen. Hij moet Wolfsburg nu na een teleurstellend seizoen weer richting de subtop van de Bundesliga leiden. "Ik ben een kind van de Bundesliga. De motivatie en mijn verlangen zijn heel groot om succesvol te zijn met Wolfsburg", aldus de Kroaat.

De ploeg van de Nederlandse jeugdinternational Micky van de Ven eindigde dit jaar als twaalfde in de Bundesliga. Kohfeldt nam in oktober de taken over van de ontslagen Mark van Bommel.