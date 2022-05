Cyriel Dessers heeft het Conference League-avontuur van Feyenoord ondanks het 1-0-verlies in de eindstrijd woensdag tegen AS Roma afgesloten met een bijzondere mijlpaal. De spits van de Rotterdammers is de eerste (gedeelde) topscorer namens een Nederlandse club in Europa sinds Mateja Kezman in 2004.

Dessers scoorde tien keer tijdens de zilveren Conference League-campagne van Feyenoord. De eenmalig international van Nigeria trof achtereenvolgens doel tegen Union Berlin, Slavia Praag (twee keer), Maccabi Haifa, FK Partizan (tweemaal), opnieuw Slavia Praag (wederom twee keer) en Olympique Marseille (tweemaal).

In de finale kwam hij niet tot scoren, maar dat lukte AS Roma-spits Tammy Abraham ook niet. De Engelse aanvaller van de Italiaanse club blijft daardoor steken op negen Conference League-treffers.

Nicolò Zaniolo maakte woensdag de enige goal van de finale tegen Feyenoord in de Arena Kombëtare in Tirana.

75 Zaniolo zet AS Roma op 1-0 in finale tegen Feyenoord

Cruijff was eerste topscorer namens Nederlandse club

Kezman kwam in het seizoen 2003/2004 namens PSV tot zes doelpunten in de UEFA Cup. De Eindhovenaren stroomden na de winterstop van dat seizoen in en werden in de kwartfinales uitgeschakeld door Newcastle United.

Met Pierre van Hooijdonk was er deze eeuw nóg een speler die namens een Nederlandse club de meeste goals maakte in een Europees toernooi. De spits had in Feyenoords succesjaar 2002 met acht treffers een groot aandeel in de UEFA Cup-winst.

In totaal leverde een Nederlandse club vijftien keer eerder een topscorer. Johan Cruijff was in 1972 de eerste namens Europacup I-winnaar Ajax. Romário (in 1990 en 1993 namens PSV in de Europacup I) was twee keer topschutter.

Europese topscorers namens Nederlandse club 1971/1972: Johan Cruijff (5 goals voor Ajax in de Europacup I)

1972/1973: Jan Jeuring (12 goals voor FC Twente in de UEFA Cup)

1973/1974: Lex Schoenmaker (9 goals voor Feyenoord in de UEFA Cup)

1974/1975: Willy van der Kuijlen (8 goals voor PSV in de Europacup II)

1975/1976: Ruud Geels (11 goals voor Ajax in de UEFA Cup)

1977/1978: Ab Gritter (6 goals voor FC Twente in de Europacup II)

1977/1978: Gerrie Deijkers (8 goals voor PSV in de UEFA Cup)

1979/1980: Søren Lerby (10 goals voor Ajax in de Europacup I)

1986/1987: John Bosman (8 goals voor Ajax in de Europacup II)

1986/1987: Peter Houtman (5 goals voor FC Groningen in de UEFA Cup)

1989/1990: Romário (6 goals voor PSV in de Europacup I)

1992/1993: Romário (7 goals voor PSV in de Europacup I)

1995/1996: Jari Litmanen (9 goals voor Ajax in de Champions League)

2001/2002: Pierre van Hooijdonk (8 goals voor Feyenoord in de UEFA Cup)

2003/2004: Mateja Kezman (6 goals voor PSV in de UEFA Cup)