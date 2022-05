Feyenoord jaagt woensdagavond in de finale van de Conference League op de vierde Europese prijs in de clubhistorie en daarmee kan de Rotterdamse club Tottenham Hotspur passeren. Bovendien kan Feyenoord op gelijke hoogte komen met Atlético Madrid, dat vier keer een Europees toernooi won.

De club met de meeste eindzeges in Europese toernooien is Real Madrid, dat zaterdag in de Champions League-finale tegen Liverpool de zestiende Europese beker kan veroveren. De Madrilenen wonnen zes keer de Europacup I, zeven keer de Champions League en twee keer de UEFA Cup.

Feyenoord staat op drie eindzeges in Europese toernooien. De Rotterdammers wonnen de Europacup I (1970) en twee keer de UEFA Cup (1974 en 2002). De Europese Super Cup, die Feyenoord overigens nooit won, is buiten beschouwing gelaten.

Met drie Europese prijzen staat Feyenoord op een gedeelde veertiende plek op de clubranglijst met Europese prijzen. Tottenham, Parma en Anderlecht wonnen eveneens drie Europese toernooien. Atlético Madrid en FC Porto staan daar net boven met vier.

De kleedkamer van Feyenoord in de Arena Kombëtare in Tirana. De kleedkamer van Feyenoord in de Arena Kombëtare in Tirana. Foto: Getty Images

Feyenoord verloor nooit een Europese finale

Ajax is met zes eindzeges (drie keer de Europacup I, een keer de Champions League, een Europacup II en de UEFA Cup) de succesvolste Nederlandse club in Europa. De Amsterdammers verloren ook nog eens vier Europese finales.

Bijzonder aan de Europese successen van Feyenoord is dat de club nooit een Europese finale verloor. Er zijn maar vijf andere clubs die eveneens meermaals in een Europese eindstrijd stonden en altijd wonnen. Dat zijn Sevilla (6), Nottingham Forest (2), PSV (2), Dynamo Kyiv (2) en IFK Göteborg (2). AS Roma haalde maar één keer eerder een Europese finale, de eindstrijd van de Europacup I in 1984. De Italianen verloren daarin via strafschoppen van Liverpool.

De Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma begint woensdag om 21.00 uur in de Arena Kombëtare in Tirana en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.