De verslagenheid is enorm bij Hamburger SV, nu de club opnieuw is veroordeeld tot nog een jaar in de 2. Bundesliga. De club uit Hamburg, jarenlang de enige Duitse club op het hoogste niveau die nooit gedegradeerd was, verloor maandag de return in de play-offs met 0-2 van Hertha BSC.

"Dit doet echt pijn. We hadden ons dit allemaal zo anders voorgesteld", zei HSV-middenvelder Sebastian Schonlau kort na de nederlaag in eigen stadion. De zevenvoudig landskampioen had de heenwedstrijd tegen Hertha met 0-1 gewonnen en droomde al van een terugkeer op het hoogste niveau. Door doelpunten van Dedryck Boyata (4e minuut) en Marvin Plattenhardt (63e minuut) ging het in Hamburg alsnog mis en dat kwam hard aan. Een aantal HSV-spelers was in tranen.

"De vroege tegengoal zijn we niet meer te boven gekomen", vervolgde Schonlau. "We creëerden bijna niets en toch bleven de fans ons steunen. Als je ziet wat dit voor de mensen in Hamburg betekent, dan doet het nog meer pijn. Maar niemand hoeft zich zorgen om ons te maken. Ooit komen we terug."

Voor opponent Hertha is het feest, nu die club na een zwaar jaar degradatie heeft afgewend. "Ik ben trots op mijn ploeg", zei Hertha-trainer Felix Magath. "Het waren twee loodzware wedstrijden. Zowel Hertha als HSV had het verdiend om volgend jaar in de Bundesliga te spelen."

Vreugde bij Hertha BSC. Vreugde bij Hertha BSC. Foto: EPA

Verlies HSV doet ook Magath pijn

Voor Magath, die meteen na de wedstrijd vertelde dat hij stopt als Hertha-coach, was het een beladen avond. Hij vierde als speler grote successen met HSV, waaronder de Europacup I-winst in 1983. HSV, dat in 1963 een van de oprichters van de Bundesliga was, behoorde jaren tot de top van Europa en was tot 2018 de enige Duitse Bundesliga-club die nooit degradeerde.

Nu wacht een vijfde seizoen op rij op het tweede niveau en dat doet ook Magath pijn. "Ik had HSV volgend seizoen heel graag in de Bundesliga zien spelen. Helaas, het mocht niet zo zijn."

HSV had na de derde plaats in de 2. Bundesliga het voorbeeld willen volgen van twee andere roemruchte Duitse clubs. Aartsrivaal Werder Bremen en Schalke 04 keren namelijk wel terug op het hoogste niveau. Door de handhaving van Hertha zijn er dit seizoen maar twee clubs gedegradeerd uit de Bundesliga: Greuther Fürth en Arminia Bielefeld.