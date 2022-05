Technisch directeur Tim Gilissen en voorzitter Hans Bredewoud zijn maandagavond opgestapt bij Heracles Almelo. De club uit Overijssel degradeerde dit weekend na zeventien jaar uit de Eredivisie.

De 39-jarige Gilissen, die als speler in 2005 nog met Heracles naar de Eredivisie promoveerde, was sinds 2019 als technisch directeur verantwoordelijk voor de sportieve prestaties van de club.

"Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de Eredivisie", zegt Gilissen op de site van Heracles.

"De afgelopen drie jaar heb ik met hart en ziel mijn inhoudelijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen van Heracles Almelo. Daar zitten ook vele mooie momenten bij. Ik wens de club, de supporters en de sponsoren veel sportief succes voor de toekomst."

Heracles stond vrijwel het hele seizoen boven de degradatiestreep, maar zakte de laatste maanden steeds verder op de ranglijst. De ploeg van trainer eindigde na een tumultueuze laatste speelronde op de zestiende plek, waarna de ploeg van interim-trainer René Kolmschot veroordeeld was tot de play-offs. Daarin werd twee keer verloren van Excelsior, waarmee degradatie een feit was.

Trainer Frank Wormuth werd vlak voor de start van de play-offs ontslagen bij Heracles Almelo. Trainer Frank Wormuth werd vlak voor de start van de play-offs ontslagen bij Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

Trainer Wormuth moest nog voor play-offs vertrekken

Een dag nadat Heracles als zestiende was geëindigd, werd trainer Frank Wormuth ontslagen omdat de clubleiding er geen geloof in had dat de Duitse coach Heracles in de Eredivisie kon houden. Ook zonder Wormuth ging Heracles in de halve finales van de play-offs op pijnlijke wijze onderuit.

Naast Gilissen trekt ook Bredewoud zijn conclusies. "Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door uitersten en tegenstellingen", zegt Bredewoud, die vijftien jaar bij Heracles in dienst was en sinds 2017 als voorzitter fungeerde.

"Met z'n allen hebben we er alles aan gedaan om de club te behoeden voor degradatie. Tot onze spijt is dat helaas niet gelukt. Uit de grond van mijn hart wens ik de club, de supporters en de sponsoren sportieve voorspoed voor de toekomst en een spoedige terugkeer in de Eredivisie."

Heracles promoveerde in 2005 naar de Eredivisie en wist zich daarna elk jaar rechtstreeks te handhaven. De hoogste klassering was een zesde plaats in 2010 en 2016. In dat laatste jaar werd via de play-offs zelfs een Europees ticket afgedwongen. In de voorronde van de Europa League was het Portugese FC Arouca te sterk.